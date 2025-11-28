Cesarano: "Chi bisogna aspettare per dare un po' di spazio a loro due, Babbo Natale?"
Il giornalista Rino Cesarano ha parlato sui propri social dei giovani del Napoli provenienti dal settore giovanile azzurro: "Antonio Vergara, prodotto del vivaio del Napoli, non è un giovane da lanciare in serie A. Gli addetti ai lavori sanno bene chi è. In estate era stato richiesto da più club, di A come di B tra cui il Palermo, ma la società non volle privarsene.
Di piede sinistro, ama districarsi da centrocampista offensivo (5 gol e 6 assist nella Reggiana) ma negli ultimi tempi ha lavorato anche sulla fase difensiva. Ha 22 anni ed è di Frattamaggiore anche se natio di Frattaminore. Gode di buona stima pure Ambrosino, attaccante, richiesto in prestito da diversi club di A e di B ma trattenuto con forza a Napoli. Chi bisogna aspettare per dare loro un po' di spazio in prima squadra, Babbo Natale?".
