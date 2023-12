Chiariello al consigliere che accusava ADL: "Ridicolo e vergognoso. Con me ha mostrato tutta la sua bassezza"

"Che tristezza! Ma da chi siamo rappresentati…"

Dopo l'attacco del consigliere comunale Luigi Carbone ad Aurelio De Laurentiis attraverso un video postato su Tik Tok. Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato su Twitter: "Ridicolo e vergognoso. Elettori pentitevi. Pensateci bene da chi vi fate rappresentare. Un casino basato sul nulla: pure illazioni. E nel confronto con me - mancando di argomenti - ha mostrato tutta la sua bassezza dandomi del venduto per una bottiglia di spumante (che non ho avuto).

Che tristezza! Ma da chi siamo rappresentati… Ps: ne compro una camionata di spumanti se voglio, sai quanto me ne frega, ma purtroppo non bevo che un bicchiere tra amici. Piuttosto è da 'scemi' pensare che prima De Laurentiis li inviti a pranzo per parlare dello stadio e poi li offenda. Forse il numero non è…"