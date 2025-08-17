Chiariello: "Apparecchiato il 'pastrocchio'! Percassi salva la faccia e Marotta sacrifica l’ultima ruota del carro"

L'affare Zalewski tra Inter e Atalanta scalda i social. L'ingente plusvalenza che verrà realizzata dal club di Marotta (il terzino polacco è stato riscattato meno di due mesi fa dalla Roma per 6.5mln e sarà acquistato dai bergamaschi per circa 17mln) potrebbe essere riutilizzata per ritornare sull'obiettivo principale dei nerazzurri milanesi, l'attaccante dell'Atalanta Ademola Lookman.

Il giornalista Umberto Chiariello tuona così su X: "Hanno apparecchiato il 'pastrocchio': plusvalenze a gogò per tutti, Percassi salva la faccia, Marotta sacrifica l’ultima ruota del carro (uno scarto della Roma), Ademola invece della sospensione dello stipendio riceve una bella maglia nerazzurra con qualche stella sopra e qualche milione in più in banca. Questo è il calcio italiano, va tutto bene Madama la Marchesa (del Grillo o del Grullo?). L’importante è difendere i brand, vero Vinavil Gravina?".