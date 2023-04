Chiariello: "Bye bye Juve, inutile che aspettate il 19 aprile. I campioni siamo noi!"

"E comanda il centro-sud: Milano affonda, a Torino non stanno meglio, a Bergamo Alta la nebbia".

Dopo la sconfitta della Juventus all'Olimpico contro la Lazio che chiude la 29ª giornata di Serie A, il giornalista Umberto Chiariello scrive: "Inutile che aspettate il 19 aprile: 'Bye Bye Juve/ remember our plate', by Marilyn Monroe. E comanda il centro-sud: Milano affonda, a Torino non stanno meglio, a Bergamo Alta la nebbia. Salutate la capolista, i Campioni siamo noi. Insultatori professionisti, statev ‘a casa!".