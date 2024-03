Chiariello: "Fanno ironia su ADL, io invece scommetto sul Centro Sportivo a Bagnoli"

"Invece di fare ironia o insultare, si può vedere se ci sono le condizioni istituzionali per consentirgli questo progetto?".

Sui social in molti ironizzano sulla possibilità di costruire un nuovo stadio e un nuovo centro sportivo del Napoli a Bagnoli, il giornalista Umberto Chiariello risponde su X agli scettici: "Molti, tanti, stanno ironizzando sulle dichiarazioni di De Laurentiis su Stadio e Centro Sportivo sostenendo che sono le solite promesse a vuoto fatte da oltre un decennio a questa parte.

Ma dove sta scritto che se dieci anni fa De Laurentiis non ha avuto intenzione di fare le strutture ora non possa volerlo? Ma conoscete i conti del Napoli? E se dieci anni fa il Presidente riteneva che non ci fossero le condizioni ed oggi ha una strategia e individuato le risorse? Lui lanciò un programma-slogan all’acquisto del Napoli: i primi 5 anni per tornare nel calcio che conta, la serie A (fatto in 3), i secondi 5 per solidificarsi nella Massima Serie (fatto), i terzi 5 per diventare competitivi (fatto), non disse cosa avrebbe fatto nei quarti 5 anni ma ora lo sappiamo: vincere! Ora probabilmente nel quinto quinquennio il piano è: fare le strutture (con i soldi propri) e dare solidità definitiva alla società, creando finalmente le condizioni per un vero club d’Elite europeo.

Invece di fare ironia o insultare, si può vedere se ci sono le condizioni istituzionali per consentirgli questo progetto? Se fosse un bluff, basta “sgamarlo”: accettando l’invito e togliendogli alibi, non contrastandolo con la burocrazia o battaglie ideologiche di retroguardia tipiche del Consiglio Comunale che perde di vista il Grande Obiettivo: rendere Napoli una Grande Città Europea, la più bella di tutte. Ma voi capite cosa significhi uno stadio moderno con un Museo Maradona e del Calcio Napoli, uno Store degli Azzurri, alla stregua degli stadi di Madrid, Barcellona, Monaco di Baviera, etc. che io stesso ho visitato e quindi so di cosa stiamo parlando? Chi di voi va nelle città che ho nominato e non inserisce nel giro turistico lo stadio-museo icona? Per i più appassionati, anzi diventa il primo motivo per andarci. Vi rendete conto cosa porterebbe tutto ciò in termini di richiamo, turismo e denaro per la città, oltre che i benefici per la squadra che amiamo, avere uno stadio fatto per il Calcio? La Juve dopo la costruzione dello Stadium vinse 9 scudetti consecutivi e forse non è un semplice caso.

No ai pregiudizi, sì al dialogo: Nell'interesse di tutti. PS: Sono pronto a scommettere che il Centro Sportivo si farà e probabilmente a Bagnoli. Già solo per questo mi dichiarerei soddisfatto. Sullo Stadio non mi pronuncio: è una battaglia politico-imprenditoriale tutta da giocare che riguarda anche il futuro del DAM. Potrebbe partorire un topolino, niente o tutto. Le vie della politica sono infinite".