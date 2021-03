Chiariello: "Il Napoli si gioca con la Juve il 4° posto. Mi prendevate in giro, vi siete convinti?"

Dopo l'incredibile sconfitta casalinga della Juventus contro il Benevento, il giornalista Umberto Chiariello ha detto la sua sulla lotta per il quarto posto: "Mi prendevate in giro quando dicevo che la corsa x il 4° posto il Napoli lo deve fare soprattutto sulla Juve con cui ha lo scontro diretto dopo Pasqua. Ebbene, ora vi siete convinti che solo Inter e Atalanta vanno sicuri in Champions e che gli altri due posti se li giocano in 5?"

Mi prendevate in giro quando dicevo che la corsa x il 4^ posto il Napoli lo deve fare SOPRATTUTTO sulla Juve con cui ha lo scontro diretto dopo Pasqua.

Ebbene, ora vi siete convinti che solo Inter e Atalanta vanno sicuri in Champions e che gli altri due posti se li giocano in 5? — Umberto Chiariello (@Chiariello_CS) March 21, 2021