"Napoli-Inter quasi sicuramente salterà per consentire all’Inter il recupero in quella data con la Samp". Così scrive su Twitter Umberto Chiariello, che spiega come la semifinale di ritorno di Coppa Italia: "Sarà spostata probabilmente al 13 maggio la sfida con i nerazzurri, con finale di Coppa Italia posticipata al 20 maggio".