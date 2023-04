Chiariello: "Non capisco tutto questo pessimismo, rimonta possibile!". E ricorda un precedente

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, tramite il suo account Twitter ha ricordato un precedente risalente a Napoli-Juve dell'89

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, tramite il suo account Twitter ha ricordato un precedente risalente a Napoli-Juve dell'89: "Nell’89 partivamo da 0-2 con la Juve e dovevamo sopperire alle squalifiche di De Napoli e Fusi. Ora abbiamo 2 squalificati ma ci sarà Osimhen. Abbiamo giocato meglio noi, è solo il 1^ tempo ed i gol in trasferta non valgono doppi. Quindi tutto questo pessimismo non lo capisco".