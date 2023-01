Chiariello replica a Biasin: “C’è chi grida allo scandalo ad intermittenza!”

Il mondo Inter continua a lamentarsi sui social per il gol annullato ad Acerbi dall'arbitro Sacchi nel derby lombardo di ieri con il Monza.

Il mondo Inter continua a lamentarsi sui social per il gol annullato ad Acerbi dall'arbitro Sacchi nel derby lombardo di ieri con il Monza. Il giornalista di fede nerazzurra Fabrizio Biasin scrive su Twitter: " L'errore sul 'gol' di Acerbi (non è gol, Sacchi fischia prima) è imperdonabile: nell'era del var devi avere la lucidità di attendere, se non ce l'hai non puoi arbitrare in Serie A ".

Il giornalista napoletano Umberto Chiariello replica prontamente: "Sacchi fa il paio con Ayroldi, come Serra e Orsato. Ma si grida allo scandalo ad intermittenza. Se vale per Serra e Sacchi dovrebbe valere anche per Ayroldi. L’Inter è stata penalizzata pesantemente ed ha perso due punti per questo errore clamoroso. Va detto a chiare lettere".