Chiariello: "Scandaloso che non abbiano ravvisato la condotta violenta nel fallo di Maignan"

"Perché rosso diretto comporta UNA giornata di squalifica. Solo se si configura la CONDOTTA VIOLENTA le giornate aumentano".

Anche dopo la sentenza del Giudice Sportivo che ha confermato, come da regolamento, una singola giornata di squalifica a Maignan, le polemiche non si sono placate. Il giornalista di fede napoletana Umberto Chiariello, rispondendo a un utente di X, si è lamentato della sentenza emessa evidenziando, a parer suo, un problema a monte, ovvero il non aver riconosciuto il tipo di infrazione commessa dal portiere del Milan. Queste le parole di Chiariello:

"Perché rosso diretto comporta UNA giornata di squalifica. Solo se si configura la CONDOTTA VIOLENTA le giornate aumentano. Nel caso di specie, non è stata riconosciuta la condotta violenta ed HANNO SBAGLIATO PERCHÉ C’ERA TUTTA. E' scandaloso che non abbiano ravvisato la condotta violenta nel fallo di Maignan".