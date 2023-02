Chiariello: "Tra i tanti numeri impressionanti di questo Napoli, 3 sono i più importanti"

"Il Napoli nel mese di febbraio non ha preso neanche un gol e Meret non fa una parata vera da 5 partite".

Il Napoli domina in Serie A ed è con un piede negli ottavi di Champions League. Il giornalista Umberto Chiariello scrive su Twitter: "Tra i tanti numeri impressionanti di questo Napoli, credo che 3 siano i più importanti: Il Napoli ha vinto 19 partite delle ultime 20 di Serie A. In Champions il Napoli ha vinto 6 partite su 7. Il Napoli nel mese di febbraio non ha preso neanche un gol e Meret non fa una parata vera da 5 partite".