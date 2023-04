“Ci vediamo domani”, capitan Di Lorenzo chiama tutti a raccolta in vista di Napoli-Milan

“Ci vediamo domani”. Scrive così il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo in un post social.

TuttoNapoli.net

© foto di © DANIELE MASCOLO

Su Instagram, il terzino azzurro ha postato un fantastico video in cui ha chiamato a raccolta tutti i tifosi in vista di Napoli-Milan si domani. Di seguito le immagini.