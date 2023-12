Clamorosa gaffe durante il minuto di silenzio per Juliano: arrivano le scuse dell'Udinese

"Ci scusiamo per l’errore di trasmissione della foto sui maxischermi".

Dopo la clamorosa gaffe andata in scena al Bluenergy Stadium prima di Udinese-Sassuolo, durante il minuto di raccoglimento per la scomparsa di Antonio Juliano, il club friulano si è scusato tramite un tweet: "Ci scusiamo per l’errore di trasmissione della foto sui maxischermi. Udinese Calcio rinnova il proprio cordoglio per la scomparsa di Antonio Juliano".