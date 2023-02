Clamoroso Ziliani: "Per Dybala e altri ex tesserati Juve squalifica sarà di 2 mesi!"

Paolo Ziliani, giornalista, fa sapere che molti ex Juve rischiano una lunga squalifica

TuttoNapoli.net

Paolo Ziliani, giornalista, fa sapere che molti ex Juve rischiano una lunga squalifica: "Attenzione: è vero che il regolamento prevede la squalifica di almeno un mese per i tesserati che hanno partecipato alla illecita “manovra stipendi”, ma per Dybala e tutti quelli coinvolti sia nella prima che nella seconda manovra la squalifica sarà doppia, cioè di almeno 2 mesi".