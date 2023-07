Colpo Inter con Frattesi? Pistocchi: "C'è un handicap, gioca nello stesso ruolo di Barella..."

L'acquisto più oneroso del nostro mercato per ora l'ha fatto l'Inter con Davide Frattesi. In tanti fanno passare questo come un grandissimo colpo

"Il primo colpo importante del mercato italiano l’ha fatto l’#Inter, acquisendo Davide Frattesi. Ottimo acquisto: centrocampista efficace nelle due fasi, eccelle in quella offensiva ma è migliorato anche in quella difensiva. Però come si può notare dalla sua heatmap stagionale ( a sx) la sua zona di influenza è più o meno la stessa di Barella (a dx). Giocheranno insieme, Frattesi sarà una alternativa oppure Barella diventerà l’ennesimo uomo mercato ? Saperlo…".