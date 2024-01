Come Pechino! Varriale: “Rosso scandaloso. Decisivo l’arbitro, come nel 2012!”

Il giornalista Enrico Varriale ha commentato su X la sconfitta del Napoli contro l'Inter in finale di Supercoppa italiana.

Il giornalista Enrico Varriale ha commentato su X la sconfitta del Napoli contro l'Inter in finale di Supercoppa italiana: "La Supercoppa va all'Inter, la squadra più forte che nel recupero trova il gol vittoria con Lautaro. Ma l'uomo decisivo è l'arbitro Rapuano che costringe i campioni d'Italia per 30 minuti in 10 con la scandalosa espulsione di #Simeone.Per Mazzarri si ripete l'incubo del 2012".