Compleanno ADL, gli auguri di Malagò: "Che forza che sei! Un abbraccio pieno di affetto"

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Il candidato alle prossime elezioni per la presidenza FIGC, ha fatto gli auguri al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che oggi compie 77 anni.

Giovanni Malagò, ex presidente del CONI e candidato alle prossime elezioni per la presidenza FIGC, ha fatto gli auguri al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che oggi compie 77 anni, attraverso un video messaggio postato sui social dalla SSCNapoli: "Aò 77! Non so, forse sono le gambe delle donne? Qualcosa del genere? Che forza che sei! Te sei invintato sto compleanno su misura, complimenti.

Al di là di tutto Aurelio un abbraccio pieno di affetto, di famiglia. Perchè lo sai benissimo, anche recentemente abbiamo passato momenti, pranzi, cene, insieme, come ho detto prima in famiglia, con la famiglia. Per cui una data importante, continua a vivere con le persone a cui vuoi bene. Abbiamo parlato molto anche con i tuoi affetti, perché poi questa è la vera felicità, è questo quello che tu vuoi, quello che tu cerchi e quello che tu ti meriti. Un abbraccio sportivo più che mai. Auguri amico mio, ciao Aurelio".