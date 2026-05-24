Compleanno ADL, gli auguri di Verdone: "Sei in Champions, ma che ca**o vuoi più dalla vita?"

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"E sta i tranquillo, così c'hai tutto pulito e tu puoi fare tutti i movimenti con l'energia che vuoi e non succede niente".

Carlo Verdone, attore e regista, ha fatto gli auguri al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che oggi compie 77 anni, attraverso un video messaggio postato sui social dalla SSCNapoli: "Auguri caro amico con tanto tanto affetto. Non essere triste, sei sempre in forma, sei sempre in movimento, hai un'energia che fa paura. Vuol dire che ci tieni al tuo corpo. Però attenzione, io ti consiglio la sera la metformina che prendi, prendila da 1000mg, perché tu la sera mangi e quindi forse è meglio da 1000. La mattina anziché il 750mg, prendi il 500, perché hai già il mille la sera. Un'altra cosa per il colesterolo, non prendere il Torvast, prendi una statina che è notevolmente superiore, si chiama Rosumibe 10/10, gli fa un mazzo così al Torvast!

E sta i tranquillo, così c'hai tutto pulito e tu puoi fare tutti i movimenti con l'energia che vuoi e non succede niente. Ogni tanto però datti una calmata, soprattutto quando facciamo le nostre riunioni. Calmo, tranquillo, sereno, quello è l'Aurelio che mi piace. Sii felice che stai in Champions, ma che ca**o vuoi più dalla vita? Dai! Un bacione, tanti auguri amico mio, a presto".