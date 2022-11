Condò schiera l'11 più forte che non va al Mondiale: Chiesa titolare e Kvara in panchina (con Lobotka e Osi)

Angelo Forgione sui social posta la foto del regolamento in cui c'è chiaramente scritto che quello di ieri era rigore

GIOVANILI PRIMAVERA, IL NAPOLI BATTE LA REGGINA: AGLI OTTAVI DI COPPA ITALIA SFIDA ALLA JUVE La Primavera di Frustalupi batte 1-0 la Reggina, gara valida per il secondo turno di Coppa Italia, e conquista così il pass per gli ottavi in cui gli azzurrini dovranno vedersela con la Juventus. La rete decisiva è stata realizzata al minuto 71 da... LE ALTRE DI A LECCE AVANTI 2-1 SULL'ATALANTA: UNO-DUE MICIDIALE DEI SALENTINI, ZAPATA ACCORCIA AL 45' Gara molto bella al Via del Mare, dove non mancano né gol né emozioni.