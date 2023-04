Contestazione Ultrà, Alciato: "Ho avuto qualche problemino con ADL, oggi tifo fortemente per lui"

Il giornalista di Amazon Prime Alessandro Alciato prende posizione, tramite Twitter, sulla diatriba tra gli ultrà e il presidente del Napoli

TuttoNapoli.net

Il giornalista di Amazon Prime Alessandro Alciato prende posizione, tramite Twitter, sulla diatriba tra gli ultrà e il presidente del Napoli: "In passato ho avuto qualche problemino con Aurelio De Laurentiis. Oggi tifo fortemente per lui, nella sua partita contro chi - per meri interessi personali - lo contesta sporcando un sogno a pochi passi dal traguardo".