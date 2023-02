Corsa social allo scudetto: "Ecco le due partite in cui si può già festeggiare"

I tifosi sognano lo scudetto che ora è possibile, anzi molto vicino. Con 15 punti di vantaggio e con ancora 48 a disposizione

I tifosi sognano lo scudetto che ora è possibile, anzi molto vicino. Con 15 punti di vantaggio e con ancora 48 a disposizione, inizia la corsa alla partita giusta per l'aritmetica. Il Napoli ha cinque partite di vantaggio rispetto all'Inter (scontri diretti permettendo) e molti credono che la distanza in futuro possa ancora aumentare. Per questo si ragiona sulle partite giuste per l'arrivo dell'aritmetica. Nella migliore delle ipotesi lo scudetto potrebbe arrivare il 30 aprile nel derby con la Salernitana, altrimenti il 7 maggio sempre al Maradona contro la Fiorentina per la 33esima giornata.