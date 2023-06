Cuadrado lascia la Juventus e la Serie A lo saluta: l'esilarante risposta di Alvino sui social

E' notizia di oggi che Juan Cuadrado lascia la Juventus per fine contratto. Anche la Serie A su Twitter ha salutato l'esterno colombiano.

E' notizia di oggi che Juan Cuadrado lascia la Juventus per fine contratto. Anche la Serie A su Twitter ha salutato l'esterno colombiano. Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato il post con una GIF che raffigura un tuffo, quella che per molti è la specialità dell'ormai ex bianconero.