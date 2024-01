Cucchi: "Il Napoli con molte assenze di più non poteva fare, Lazio troppo prevedibile"

Non vanno oltre lo 0-0 Lazio e Napoli in una gara con pochissimo spettacolo.

Non vanno oltre lo 0-0 Lazio e Napoli in una gara con pochissimo spettacolo. Al termine della sfida dell'Olimpico, il giornalista di fede laziale Riccardo Cucchi commenta così su X: "Il Napoli ha chiuso e cercato di non far giocare la Lazio. Con molte assenze di più non poteva fare. La Lazio non ha trovato spunti e ritmi. Spesso troppo prevedibile. Un solo tiro in porta in 90 minuti contro lo zero del Napoli. Gara tutt'altro che spettacolare".