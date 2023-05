Cucchi risponde a Cruciani: "Ha vinto il popolo, il calcio è cultura popolare!"

Cruciani aveva criticato i napoletani per i festeggiamenti eccessivi per il titolo, arriva sui social la risposta di Riccardo Cucchi

Giuseppe Cruciani aveva criticato i napoletani per i festeggiamenti eccessivi per il titolo, arriva sui social la risposta di Riccardo Cucchi, storica voce di Radio Rai: "Sì, ha vinto anche il popolo di Napoli caro Cruciani. Perché il calcio non è del popolo ( questa sì che è retorica ), ma ha profonde e consolidate radici popolari. È cultura popolare. E Napoli lo sta spiegando bene a tutti".