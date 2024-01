Da Firenze delusi per Ngonge-Napoli, Calamai: “Occasione persa, budget troppo basso”

Cyril Ngonge è ad un passo dal Napoli. Beffata la Fiorentina, altra squadra sulle tracce del belga.

TuttoNapoli.net

Cyril Ngonge è ad un passo dal Napoli. Beffata la Fiorentina, altra squadra sulle tracce del belga. Luca Calamai, opinionista di Radio FirenzeViola, ex firma de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso sui social: “Ngonge va al Napoli. Investimento giusto per la società di De Laurentiis e un’altra occasione di mercato persa dalla Fiorentina. Del resto se il budget viola per il mercato invernale e’ di sei-sette milioni….”.