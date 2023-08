Dal Messico - Lozano si aspettava di giocare, non capisce il trattamento ricevuto

Neanche un minuto per Hirving Lozano nell'esordio in campionato dei campioni d'Italia contro il Frosinone.

Neanche un minuto per Hirving Lozano nell'esordio in campionato dei campioni d'Italia contro il Frosinone. Il giornalista messicano Kery Ruiz scrive su Twitter: "Chucky ha lasciato il match contro il Frosinone con notevole disagio. Il messicano si aspettava di giocare e non gli hanno concesso un minuto. Non capisce il trattamento che gli sta riservando la dirigenza quando è stato una parte importante della squadra".