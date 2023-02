Dazn taglia il Napoli dalla classifica, Varriale ironizza: "Gioca già in Superlega"

Visto il vuoto lasciato alle sue spalle dal Napoli, l'interesse dell'emittente per il campionato riguarda la lotta per la qualificazione in Champions League.

TuttoNapoli.net Con il ko del dall'Ara l'Inter piomba a -18 punti dal Napoli. Tanti tifosi partenopei si sono infuriati per la classifica mostrata da Dazn (di seguito la foto), che parte dal secondo posto: "Non ci includono neanche più in classifica!". Ormai, visto il vuoto lasciato alle sue spalle dal Napoli, l'interesse dell'emittente per il campionato riguarda la lotta per la qualificazione in Champions League.