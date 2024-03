De Giovanni furioso: "Dite pure i peggiori insulti, basta che non ci siano prove"

La sentenza sul caso Acerbi-Juan Jesus continua a far discutere. Anche lo scrittore Maurizio De Giovanni ha detto la sua sui social

TuttoNapoli.net

La sentenza sul caso Acerbi-Juan Jesus continua a far discutere. Anche lo scrittore Maurizio De Giovanni ha detto la sua in un lungo post sul proprio profilo Facebook: "Mettete la manina davanti alla bocca. State attenti che non si veda il labiale; poi dite pure le peggiori infamie, gli insulti più vigliacchi e disgustosi.

Dite quello che il vostro lurido intestino produce, quello che non avrete mai il coraggio di pronunciare. Tanto poi potrete rimangiarvelo, fingendo di essere santi, poeti e navigatori senza macchia. L'importante è che non ci siano prove. Solo una manina davanti alla boccuccia dolce. E poi potrete essere tranquillamente il nulla che siete".