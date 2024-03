De Luca: "Ci sono riusciti con i napoletani, speriamo non ci riescano anche col colore della pelle"

"La Procura Federale ed il Giudice Sportivo avranno una grandissima responsabilità".

Il caso Acerbi-Juan Jesus continua a far discutere. A riguardo Diego De Luca, giornalista, ha scritto un post su X: "La Procura Federale ed il Giudice Sportivo avranno una grandissima responsabilità. Derubricare 'negro' da razzismo ad un comune insulto equivarrebbe a sdoganare, appunto, un comportamento razzista. Ci sono riusciti con i napoletani (razzismo ormai autorizzato in virtù di sanzioni ridicole se non inesistenti sui cori pro Vesuvio, colera ecc.) speriamo non ci riescano anche con il colore della pelle".