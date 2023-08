Del Genio ironizza: "È fatta, anzi no! Il calciomercato è questo, totale scartavetramento"

Paolo Del Genio, attraverso i propri canali social, ironizza così sulle ultime notizie di calciomercato e per la gestione mediatica dell'affare Veiga

Paolo Del Genio, attraverso i propri canali social, ironizza così sulle ultime notizie di calciomercato e per la gestione mediatica dell'affare Veiga: "È fatta. No, è quasi fatta. È ad un passo. Si stanno limando ultimi dettagli. Trattativa aperta. No chiusa. No riaperta. Accordo totale tra Poggibonsi e De Scarsonis, ma il Real Purchiano dice no, è incedibile. Più o meno il calciomercato è questo, totale scartavetramento".

