Del Genio prende in giro le critiche al Napoli delle trasmissioni tv: l’elenco è lunghissimo

Paolo Del Genio, attraverso il proprio profilo Facebook, fa ironia sulle critiche arrivate al Napoli in questi anni.

"Trasmissioni TV, commenti opinionisti ascoltati più volte: Meret non è da Napoli. Mario Rui può giocare solo in B. Kim non si posiziona bene. Lobotka è un pacco, 25 milioni buttati. Di Lorenzo se era buono a 25 anni non giocava in c e a 27 ad Empoli. Zielinski è una palla al piede. Osimhen fa per e per. Kvaratskelia dribbla solo e non passa mai. Spalletti sbaglia sempre i cambi. De Laurentiis non vuole vincere lo scudetto. Giuntoli è un Ds da categoria minore. E poi il tormentone , per vincere in società ci vuole uno tipo Maldini, Zanetti o Nedved. Complimenti"