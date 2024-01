Del Genio: "Se il Napoli passa al 3-4-2-1 può pure cedere Politano senza sostituirlo"

Il giornalista Paolo Del Genio ha scritto un post sui social

Il giornalista Paolo Del Genio ha scritto un post sui social: "Preferisco parlare di principi di gioco, però visto che molti colleghi si stanno fissando sui numerini, partecipo pure io. Ammesso, e come diceva Totò non concesso, che si voglia con Mazzocchi passare al 3-5-2 oppure al 3-4-2-1, il Napoli potrebbe pure cedere Politano agli arabi senza sostituirlo. Non credo che andrà così e credo che si resterà 4-3-3. Poi la verità la conoscono solo Mazzarri e De Laurentiis".