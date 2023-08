Di Lorenzo 'aspetta' Spalletti in nazionale, ma intanto saluta Mancini: "Grazie di tutto"

GIOVANILI UFFICIALE - RINFORZO PER LE GIOVANILI: ARRIVA IL 2008 SALATI Nuovo rinforzo per le giovanili del Napoli. Il club azzurro si è assicurato le prestazioni di Gabriele Salati, esterno offensivo classe 2008. Nuovo rinforzo per le giovanili del Napoli. Il club azzurro si è assicurato le prestazioni di Gabriele Salati, esterno offensivo classe 2008. LE ALTRE DI A UFFICIALE - FIORENTINA, ARRIVA LA PUNTA PER ITALIANO: C'È BELTRAN DAL RIVER Si conclude un colpo molto importante per la Fiorentina, che accoglie Lucas Beltran, attaccante argentino molto interessante proveniente dal River Plate Si conclude un colpo molto importante per la Fiorentina, che accoglie Lucas Beltran, attaccante argentino molto interessante proveniente dal River Plate