Di Lorenzo: "Dispiace non aver festeggiato oggi, ma è solo questione di giorni" 

C'è amarezza nello spogliatoio del Napoli per il pari con la Salernitana, ma anche consapevolezza che per lo scudetto è solo una questione di ore.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è amarezza nello spogliatoio del Napoli per il pari con la Salernitana, ma anche consapevolezza che per lo scudetto è solo una questione di ore. Il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo ha espresso il suo pensiero attraverso il proprio profilo Instagram: "Dispiace non aver festeggiato oggi, ma è solo questione di giorni".