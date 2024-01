Di Lorenzo guarda avanti: “Ora alziamo la testa e pensiamo al campionato. Orgoglioso di noi”

Giovanni Di Lorenzo, dopo la delusione per la beffa al 91’ in finale di Supercoppa italiana contro l’Inter, guarda avanti.

Giovanni Di Lorenzo, dopo la delusione per la beffa al 91’ in finale di Supercoppa italiana contro l’Inter, guarda avanti. Questo il post social del capitano del Napoli: “La delusione è tanta, abbiamo lottato e dato tutto fino all’ultimo ma non è bastato. Adesso alziamo la testa e pensiamo al campionato. Orgoglioso di noi”.