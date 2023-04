Di Maria, la moglie polemica sui social: "12 contro 11, ma il tuo "no gol" è stato molto bello”

Jorgelina Cardoso, moglie di Angel Di Maria, ha commentato il post social di suo marito

Jorgelina Cardoso, moglie dell'attaccante della Juventusi Angel Di Maria, ha commentato il post social di suo marito e non ha risparmiato una frecciata dopo il gol annullato al Fideo contro il Napoli: "12 contro 11, in ogni modo il tuo "no gol" è stato molto bello, ti amo", ha scritto la moglie dell’argentino.