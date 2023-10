Di Raspadori il 1° gol su punizione in Serie A, Cucchi: “Tempo fa Corso mi disse una cosa”

Il gol di Giacomo Raspadori contro il Milan è stato il primo segnato su punizione diretta in questa Serie A.

© foto di Federico De Luca

Il gol di Giacomo Raspadori contro il Milan è stato il primo segnato su punizione diretta in questa Serie A. Riccardo Cucchi, voce storica di Radio Rai, si è così espresso sui social: “Il gol su punizione siglato da Raspadori a Napoli è il primo di questa stagione in Serie A. Molto tempo fa Mariolino Corso mi disse: "È un fondamentale in via di estinzione. I calciatori non si allenano più alle punizioni come facevo io fermandomi sul campo dopo gli allenamenti”.