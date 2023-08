Dimissioni Mancini, Biasin: "Aveva perso l'entusiasmo e ce ne siamo accorti tutti"

Attraverso i propri social, il giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha commentato la decisione di Roberto Mancini da dimettersi da ct della Nazionale.

Attraverso i propri social, il giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha commentato la decisione di Roberto Mancini da dimettersi da ct della Nazionale italiana: "Mancini aveva perso l’entusiasmo da tempo - l'analisi del giornalista -. Ce ne siamo accorti tutti, doveva farlo anche la Federazione. Quantomeno ha trovato il coraggio per fare un passo indietro. E questo non era scontato".

Alla base della decisione di dimettersi alcuni dissapori tra i tecnico pesino e la Federazione, che aveva tagliato un gran numero dei collaboratori con cui Mancini lavora da anni sia in Nazionale che nei club. Adesso per l'ex tecnico di Inter e Lazio possibile un'esperienza in Arabia Saudita.