Dir. Sky Sport replica ad Allegri: “I giornalisti devono capire per far capire! Noi proseguiamo con educazione”

Dopo la discussione in diretta tra Massimiliano Allegri in collegamento da Torino dopo lo 0-0 col Genoa e l'opinionista Gianfranco Teotino negli studi di Sky, arriva la replica via social del direttore di Sky Sport al tecnico bianconero. Il direttore Federico Ferri scrive su X: "E ancora a proposito delle interviste… I giornalisti fanno cronaca, chiedono, argomentano. E devono capire, per fare capire a chi ci segue. A questo servono domande e risposte. Comunque, come Teotino, andiamo sempre avanti con professionalità, rigore, credibilità. Ed educazione".