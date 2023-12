Disastro VAR al Maradona? Forgione: “Non poteva intervenire, era nuova azione!”

"Sul gol del Napoli, il VAR non poteva intervenire".

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tantissime proteste per il gol annullato a Simeone da Abisso in Napoli-Frosinone di Coppa Italia. Il giornalista e scrittore Angelo Forgione scrive su Twitter: "Sul gol del Napoli, il VAR non poteva intervenire. Era iniziata una nuova azione sul retropassaggio sbagliato del Frosinone, ma evidentemente stasera è andato in vigore un protocollo diverso".