Foto "È lui o non è lui?" Scoppia dibattito social su una foto del pipita Higuain

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Nelle ultime ore sui social circola un'immagine dell'ex bomber di Napoli e Juventus che ha lasciato senza parole i tifosi. Gonzalo Higuain appare completamente cambiato fisicamente, al punto che in molti dubitano dell'autenticità dello scatto.

Ha fatto la storia del calcio ma soprattutto del Napoli: Gonzalo Higuain si è ritirato dal calcio giocato nell'ottobre 2022, ma il suo ricordo è una traccia indelebile nel cuore di milioni di tifosi. Una foto sta circolando in queste ore sui social network e ha scatenato la curiosità — e lo stupore — di migliaia di tifosi. Protagonista è proprio l'ex attaccante argentino recordman di gol nella storia del Napoli e della Serie A: nell'immagine, scattata in un negozio di articoli sportivi insieme a un tifoso, il Pipita appare completamente irriconoscibile. L'aspetto fisico dell'argentino, che ha concluso da tempo la sua carriera da calciatore professionista, ha lasciato il web incredulo.

La domanda che rimbalza sui social è una sola: è reale? Il cambiamento fisico ritratto nella foto è talmente evidente da dividere il web tra chi è convinto dell'autenticità dello scatto e chi sospetta che l'immagine sia stata ritoccata — o addirittura generata — con l'intelligenza artificiale. Un dubbio lecito, in un'epoca in cui distinguere il vero dal falso è sempre più difficile, soprattutto quando si tratta di immagini che circolano senza una fonte verificabile.