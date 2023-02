È scomparso Zurlini, il cordoglio della SSCNapoli: "Ciao Mario, indimenticato libero azzurro"

È morto nella notte Mario Zurlini, roccioso difensore degli anni 60-70.

È morto nella notte Mario Zurlini, roccioso difensore degli anni 60-70. Nato a Parma nel 1942 fece le giovanili con la maglia crociata per poi trovare il debutto in Serie B, dove mise a referto 56 presenze con una rete, prima di passare al Napoli. Con la maglia azzurra giocò per dieci anni, tra B e massima serie, poi una lunga carriera da allenatore, fino al 2000, anno in cui ha smesso di dedicarsi alle panchine. Si è spento nella notte nella sua Parma, a 80 anni. Al suo ex difensore la SSC Napoli ha dedicato un post di cordoglio su Twitter: "Ciao Mario Zurlini, indimenticato libero azzurro".