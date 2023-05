Elkann: "Parole ADL? Loro 3 scudetti, noi 38! Lasciamoli perdere"

Lapo Elkann risponde ad alcuni tifosi sui social dopo le parole di De Laurentiis sui campionati irregolari

Lapo Elkann risponde ad alcuni tifosi sui social dopo le parole di De Laurentiis sui campionati irregolari: "Lasciali parlare, contano i fatti. 38 scudetti, loro 3". E ancora: "Concentriamoci su di noi e non su di loro ricordatevi che la vita è un ciclo, in questo momento per noi non è uno dei migliori ma sono certo che se ciò che viene detto che hanno fatto pagheranno, ma non è il nostro problema concentriamoci su ricostruire la Nostra Juventus che la Nostra Priorità".

