Elmas in tribuna, Alvino chiarisce: “E’ tornato dalla nazionale con un affaticamento muscolare”

Eljif Elmas non sarà oggi a disposizione di Rudi Garcia. Il macedone, pur essendo convocato, andrà in tribuna. Il giornalista Carlo Alvino svela su Twitter il motivo del forfait del jolly azzurro: “Elmas colpito da affaticamento muscolare già al rientro dalla nazionale non ha smaltito del tutto il problema e quindi d’accordo con lo staff medico oggi è in tribuna”.