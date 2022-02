GIOVANILI PRIMAVERA, NON BASTA IL GOL DI CIOFFI: SCONFITTA 2-1 CONTRO LA SAMP Il Napoli Primavera viene sconfitto 2-1 dalla Sampdoria nella 19esima giornata del campionato Primavera 1 sul Campo Campanili di Bogliasco Il Napoli Primavera viene sconfitto 2-1 dalla Sampdoria nella 19esima giornata del campionato Primavera 1 sul Campo Campanili di Bogliasco LE ALTRE DI A UFFICIALE - CAGLIARI, CHE ATTESA: STADIO GIÀ SOLD-OUT PER IL NAPOLI Unipol Domus già sold out in occasione di Cagliari-Napoli, in programma lunedì 21 febbraio alle 19 e valida per la 26ª giornata di Serie A Unipol Domus già sold out in occasione di Cagliari-Napoli, in programma lunedì 21 febbraio alle 19 e valida per la 26ª giornata di Serie A