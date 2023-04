Feralpisalò promossa in Serie B, Alvino punge la Juve: "Fantastico il prossimo campionato cadetto"

Il giornalista Carlo Alvino commenta su Instagram la storica promozione, punzecchiando la Juventus in vista di un'altra penalizzazione per i bianconeri.

TuttoNapoli.net

© foto di Filippo Venezia/Uff. Stampa Feralpisalò

La Feralpisalò quest'oggi è stata promossa per la prima volta nella sua storia in Serie A, il club gardesano ha vinto il Girone A di Serie C con due giornate d'anticipo. Il giornalista Carlo Alvino commenta su Instagram la storica promozione, punzecchiando la Juventus in vista di un'altra penalizzazione per i bianconeri: "Guerra e compagni si abbracciano e festeggiano la storica promozione in serie B della Feralpisalò, sarà fantastico il prossimo campionato giocare contro la Juventus …"