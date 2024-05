Ferrara lascia Dazn, i tifosi azzurri invadono i suoi social: "Ciro portaci Conte!"

Ciro Ferrara ha annunciato l'addio a DAZN: essendo stato accostato al Napoli in veste da vice insieme a Conte, i tifosi azzurri hanno invaso i suoi social

TuttoNapoli.net

L'ex calciatore azzurro Ciro Ferrara attraverso un post sul suo profilo Instagram ha annunciato l'addio a DAZN, con cui ha lavorato questa stagione per il programma Supertele. Poiché è stato accostato diverse volte al Napoli in un ruolo da vice allenatore al fianco di Antonio Conte, suo amico, i tifosi partenopei l'hanno colto come un indizio. Infatti la sezione commenti dei suoi social è invasa da messaggi come: "Ciro portaci il comandante da Lecce Antonio Conte", "Portaci Conte caro Ciro, tutta Napoli aspetta solo lui per ritornare in alto" o ancora: "Cirù tuorn a napl sta squadra aspett a te con Antonio in panchina" ('Ciro torna a Napoli, questa squadra aspetta te con Antonio Conte in panchina').

Questo il lungo messaggio di addio e ringraziamenti di Ciro Ferrara, scritto in un post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale: "Finisce così un’altra stagione intensa e bella di Supertele. Ringrazio tutti, colleghi e operatori, che hanno lavorato con passione e professionalità. Un team eccezionale, sono tanti e ognuno di loro è importante. Un ciclo deve per natura chiudersi… E se son rose… #supertele #dazn".