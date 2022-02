“Figlio di p******, simulatore di m****”, pioggia di insulti per Berardi sui social dopo il 2-0 contro l'Inter

Pioggia di insulti per Domenico Berardi dopo la grande prestazione di oggi a San Siro contro l’Inter. L’attaccante del Sassuolo, come denunciato dalla sua fidanzata Francesca Fantuzzi sui social, è stato subissato da offese anche abbastanza volgari. "Dimenticati pure l'Inter, figlio di p******!”, si legge in un commento dove si fa riferimento alle voci che hanno accostato a più riprese il giocatore al club nerazzurro. "Gioca e fai meno il pagliaccio", si legge ancora. “Seguono poi altri commenti più duri: “Sei sempre a terra, simulatore di m****", fino a "Faccia di c****" e "Ti butti sempre a terra zingaro cogl****". "Non ci facciamo mancare niente”, il commento di Fantuzzi che prova a ironizzare sugli insulti ricevuti dal compagno.