Figuraccia dell'Uefa: tweetta "Real Madrid-Inter" finale di Champions e poi lo rimuove

© foto di Federico Titone

Da non credere la gaffe della UEFA. In attesa della semifinale di ritorno tra City e Real Madrid, per scoprire chi sarà l'avversaria dell'Inter il 10 giugno a Istanbul, sul profilo Twitter della Federazione europea è spuntato fuori un post assurdo che recitava: “Le finaliste sono confermate e la sede è pronta. Rispondi correttamente a 5 domande per avere la possibilità di andare a Istanbul!”, con lo stemma nerazzurro accanto a quello delle merengues.

Un errore imperdonabile che è rimasto online per alcuni minuti, dopodiché è stato cancellato, ma i più attenti hanno immortalato la figuraccia con tanto di screenshot ed è finito sul "mercato" del web, diventando presto virale. L'errore non ha certo portato bene agli uomini di Ancelotti, che perdendo al ritorno 4-0 col Manchester City dicono addio alla finale.