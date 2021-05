"Fino alla fine": l'ex Juve Sturaro esulta con lo slogan bianconero dopo il pari di Napoli

Il Verona chiude con un pareggio il campionato: un risultato importante soprattutto per la corsa Champions, dato che gli scaligeri hanno fermato il Napoli, mentre la Juventus batteva il Bologna e conquistava il quarto posto. Stefano Sturaro, ex centrocampista bianconero e oggi in forza all’Hellas, esulta così su Instagram: “Fino alla fine! Abbiamo onorato la maglia e dimostrato ancora una volta chi siamo. Volevamo chiudere la stagione così, a testa alta, per rendere ancora una volta più orgogliosi voi tifosi”.

